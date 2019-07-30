Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu. Başarılı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen genç oyuncu için menacerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal’a, Yeşil- Beyazlılar’dan yanıt geldi. Rapid’in Mert için 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.