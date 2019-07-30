Mert Müldür'e 4 milyon euro!

Beşiktaş'ın ilgilendiği sağ bek oyuncusu Mert Müldür için kulübü Rapid Wien, 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi.

30 Temmuz 2019, Salı 08:04
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Mert Müldür'e 4 milyon euro!

Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu. Başarılı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen genç oyuncu için menacerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal’a, Yeşil- Beyazlılar’dan yanıt geldi. Rapid’in Mert için 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

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