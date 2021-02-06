Her genç hayatının bir döneminde mutlaka en az bir spor ile uğraşıyor. İlgi ve yeteneklere göre bu spor dalı belirlenebiliyor. Özellikle küçük yaşlardan itibaren spor ile uğraşıldığı takdirde pek çok başarı elde edilebilir. Türkiye genelinde ise en çok tercih edilen spor futbol olarak biliniyor. Küçük yaşlarında mahalle aralarında futbol oynayan çocukların hayali dahi ilerde çok başarılı futbolcular olmak. Neredeyse her erkek çocuğunun hayali iyi bir futbolcu olmaktır. Bunun için de küçük yaşlarda alt yapı takımlarında top koşturan gençler yetenekli bulundukları takdirde ilerleyen süreçlerde profesyonel takımlarda oyun oynayabilirler. Türk futbolu ise oldukça başarılı futbolcular yetişiyor. Mert Müldür de 21 yaşında başarılı ve genç futbolcular arasında yer alıyor.

Mert Müldür nereli?

Genç futbolcular arasında yer alan Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Avusturya'da yetişen Mert Müldür Sassuolo takımında sağ bek mevkiinde top oynuyor. Futbola tutku ile bağlı olan Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien futbol takımında futbola başladı. Bu takımda alt yapıda oynayan Mert Müldür 2017 yılı itibari ile profesyonel kariyerine başladı.

Mert Müldür kaç yaşında?

Avusturya'da yetişen ve çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Mert Müldür Sassuolo futbol takımında 17 numaralı formayı giyiyor. Türkiye milli takımında da görev alan başarılı futbolcu 3 Nisan 1999 yılında dünyaya geldi. 21 Yaşında olan genç futbolcu Mert Müldür sağ bek mevkiinde oynuyor. Mert Müldür 2006 Yılından beri futbol oynuyor.

Mert Müldür hangi takımlarda oynadı?

Avusturya'da doğup büyüyen Mert Müldür futbola da bu ülkede başladı. 1, 88 metre boyunda olan genç futbolcu Mert Müldür futbol hayatına 2006 yılında Rapid Wien alt yapı takımında başladı. 2006- 2017 yılları arasında Rapid Wien takımının alt yapısında oynayan Mert Müldür bu dönemde kendini geliştirdi. Futbol hayatı konusunda kendini geliştiren Mert Müldür 2017- 2019 yılları arasında Rapid Wien takımında profesyonel anlamda futbol oynamaya başladı. Başarılı ve genç futbolcu Mert Müldür 2019 yılı itibari ile Sassuolo takımında futbol oynamaya başladı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Avusturya'da futbol hayatına başlayan Mert Müldür Rapid Wien takımında futbol hayatına başladı. Uzun bir süre profesyonel anlamda futbol oynayan genç yetenek Mert Müldür 2019 yılında Sassuolo kulübüne transfer oldu. İtalyan kulübü Sassuolo Calcio futbol takımı ile 20 Ağustos 2019'da sözleşme imzalayan Mert Müldür, 5 milyon Euro bonservis ile transfer edildi.

Mert Müldür Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Mert Müldür Avusturya'daki futbol kariyerinin yanı sıra milli takımda da önemli bir yere sahip Avusturya'da yaşayan Türk bir ailenin evladı Mert Müldür Türkiye milli takımında futbol oynamayı tercih etti. Mert Müldür 11 kez Türkiye milli futbol takımı forması giydi. 2016 Yılında milli takıma çağrılan Mert Müldür 2016 yılında Türkiye U-17 takımı ile 6 maça çıktı. Genç yetenek U-19 takımında 4 maçta görev aldı. Türkiye milli futbol takımı U-21'de 5 maç oynadı ve bu maçlarda 2 gol attı. Başarılı futbolcu Mert Müldür 2018 yılında ise Türkiye A Milli Futbol Takımında görev alarak 3 maça çıktı.

Mert Müldür futbol kariyeri

Avusturya'da doğup büyüyen ve orada futbol hayatına başlayan 21 yaşındaki futbolcu Mert Müldür 2006 yılında Rapid Wien alt yapısında başladığı futbol hayatını Raid Wien futbol takımında sürdürüyor. Sağ bek mevkiinde okuyan Mert Müldür İtalyan kulübü Sassuolo'da 17 numaralı formayı giyiyor.