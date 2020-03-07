Mert Müldür: Mehmetçiğin yanında benim savaşım ne ki!

İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanacağını üzerine basa basa söylemişti. Ancak Mert’in doğduğu ve büyüdüğü Avusturya, genç oyuncudan vazgeçmedi. Milli Takım hocası Franco Foda, Mert’i EURO 2020’de ilk 11 garantisiyle ikna etmeye çalışmıştı. 20 yaşındaki savunmacı, Foda’ya, “Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek” diyerek yanıt vermişti. Ay- Yıldızlılar’la henüz resmi maça çıkmadığı için başka bir ülke adına oynama imkanı bulunan Mert için işi inada bindiren Avusturya, bu kez ani bir şekilde futbolcumuzu askere çağırdı. Tüm itirazları reddedilen Mert’e, “Ancak Avusturya için oynarsan, askerliğini tecil ettiririz” yanıtı verildi.

‘FANATİK’e teşekkür ediyorum

İnsan haklarına aykırı bu olay sonrası büyük şok yaşayan ve durumu hemen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle paylaşan Mert, TÜRKİYE’nin FANATİK’ten öğrendiği haber sonrası ilk kez konuştu. Genç savunmacı, “Öncelikle bu haberi Türkiye’ye duyurduğunuz için size teşekkür ediyorum. Neler yaşadığımı herkesin bilmesi beni mutlu etti. Tüm Türk halkının ve devletimizin yanımda olduğunu biliyorum. Avusturya’daki makamların bana böyle bir şey neden yaptığını anlamıyorum. Sonuçta orada doğdum ve orada büyüdüm. Bana çok şey verdiler ama Türkiye’nin kalbimdeki yeri her zaman farklı” ifadelerini kullandı.

‘Beni Avusturya’dan soğutuyorlar’

Sözlerine, “Beni bu şekilde Avusturya’dan soğutmaya çalışıyorlar. Rapid Wien’den, Sassuolo’ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldum. Sanırım Avusturya vatandaşı olarak, üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Ben ayrıcalık ya da askere gitmemek gibi bir şey istemiyorum. Yasalar gereği 35 yaşına kadar zamanım var. Sadece tecil (erteleme) edilmesini talep ediyorum” diyerek devam eden Mert, “Sonuçta Ay-Yıldız için Mehmetçik şehit oluyor, benim Milli Takımımız’da oynamak adına verdiğim savaş, onların mücadelesinin yanında ne ki! Mücadeleme elbette devam edeceğim. Verdiğim sözden asla dönmem” dedi.

Mert Müldür’e yapılan haksızlığı Türkiye, dün FANATİK’ten öğrenmişti.







