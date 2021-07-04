Mert Kurt, Cercle Brugge formasıyla siftah yaptı

Standard Liege ile Cercle Brugge, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı 90 dakikada kazanan Standard Liege oldu. 12. dakikada Scholaert'ın golüyle Cercle Brugge öne geçti, Standard Liege'den yanıt gecikmedi.

16. dakikada Dragus ile eşitliği yakalayan, 18. dakikada Ngoy'un golüyle öne geçen Liege'de fişi çeken isim 57. dakikada Muleka oldu.

Cercle Brugge'da 84. dakikada sahne alan Mert Kurt, skoru belirledi ve mücadele Liege'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Hazırlık kampında göz dolduran 18 yaşındaki forvetin 2021/22 sezonunda A takım kadrosunda yer alması bekleniyor.

Mert Kurt siftahı yaptı

25 Ekim 2002 doğumlu olan Türk asıllı Belçikalı Mert Kurt, Cercle Brugge formasıyla ilk golünü Liege ağlarına bıraktı. Sezon başı hazırlık kadrosuna davet edilen ve A takım kadrosunda ilk kez yer alan 18 yaşındaki hücum oyuncusuna teknik patron Yves Vanderhaeghe'nin sezon içinde şans vermesi bekleniyor.



