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Mert Korkmaz Nevşehir Belediyespor'dan istifa etti

Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 1-0 kaybedilen Yeşilyurt Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mert Korkmaz kırmızı-beyazlı ekipteki görevinden istifa etti.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Mert Korkmaz Nevşehir Belediyespor'dan istifa etti

Nevşehir Belediyespor'da, 1-0 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Teknik Direktör Mert Korkmaz istifasını yönetime verdi. Nevşehir Belediyespor kulübü Yönetim Kurulu Teknik Direktör Mert Korkmaz’ın istifa talebinin ardından yaptığı toplantıda Mert hocanın istifasını kabul edildiği duyuruldu.

Coşkun Sağlamdin / NEVŞEHİR (İHA)

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