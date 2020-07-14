Mert Hakan’dan Kadıköy paylaşımı

Yıldız futbolcu, yeni sezon için anlaştığı Fenerbahçe’ye karşı önceki akşam rakip olarak sahaya çıktı. İyi bir futbol sergileyen Mert Hakan, dün sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu daha sonra tek olduğu bir fotoğrafı, altına ‘Çok şükür’ yazarak paylaştı.