Mert Hakan'dan isyan!

Demir Grup Sivasspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Ç.Rizespor maçının ardından takımın önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa konuştu. Mert Hakan Yandaş maçı ve performansı dışında hakemler hakkında da açıklamalar yaptı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Mert Hakan'dan isyan!

Demir Grup Sivasspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Ç.Rizespor maçının ardından takımın önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş maçı ve takımın performansı ile birlikte hakemler hakkında da açıklamalar yaptı. 

"Sahada 3 dakika yatıyorlar"

Mert Hakan Yandaş, "Golün dakikasına bakarsak güzel ama ilk yarıda iştah açısından çok kötüydük. Asıl Sivasspor'u 2. yarıda izlettik. Sezon başından itibaren iyi futbolu savunuyoruz. Sahada 3 dakika yatıyorlar. 4 dakika uzatma veriyorlar. Hakemlere söylüyoruz bizi tersliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak"

Mert Hakan Yandaş, "Burdan herkese söylüyorum; Sivasspor, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak. Biz yine sahadan başımız dik ayrılacağız" sözleri ile iddalarını devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.


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