Demir Grup Sivasspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Ç.Rizespor maçının ardından takımın önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş maçı ve takımın performansı ile birlikte hakemler hakkında da açıklamalar yaptı.

"Sahada 3 dakika yatıyorlar"

Mert Hakan Yandaş, "Golün dakikasına bakarsak güzel ama ilk yarıda iştah açısından çok kötüydük. Asıl Sivasspor'u 2. yarıda izlettik. Sezon başından itibaren iyi futbolu savunuyoruz. Sahada 3 dakika yatıyorlar. 4 dakika uzatma veriyorlar. Hakemlere söylüyoruz bizi tersliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak"

Mert Hakan Yandaş, "Burdan herkese söylüyorum; Sivasspor, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak. Biz yine sahadan başımız dik ayrılacağız" sözleri ile iddalarını devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.



