A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan Mert Hakan Yandaş, ilk maçına Macaristan karşısında çıktı. Şenol Güneş’in ilk 11’de görev verdiği sezonun flaş ismi, 58 dakika sahada kaldı. Yıldızının parladığı Sivas’ta Ay- Yıldızlı forma ile buluşan genç futbolcu, orta saha rotasyonunda iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Mert Hakan ilk yarıda ceza sahası dışından yaptığı bir vuruşla gole yaklaştı. Fenerbahçeli oyuncu, 58’de yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı