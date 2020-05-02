Devre arasında Galatasaray’la söz kesen, ardından transferi için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği Mert Hakan Yandaş, kariyeriyle ilgili önemli bir kararın eşiğinde. Tam Saha Dergisi’ne röportaj veren 25 yaşındaki futbolcu, koronavirüs salgını sonrası, Avrupa’ya gitme hayalini ertelemeyi düşündüğünü söyledi. Forvet arkası oynamasına rağmen bu sezon Sivas formasıyla 10 gol 4 asistlik harika bir performans sergileyen Mert Hakan, “Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım. Ama dünya bu haldeyken, kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek” dedi.

‘Hayat günlük güneşlikken...’

Hangi ülkenin ne halde olacağını bilemediklerini belirten Mert Hakan, şöyle devam etti: “Bu süreçte Türkiye olarak iyi durumdayız. Türkiye’de kalmak daha mantıklı geliyor bana. Ama sürecin neyi getirip, neyi getirmeyeceğini bilmiyoruz. Her şey günlük güneşlikken hayatımız bir anda ne hale geldi. Bundan sonrasını kestiremeyiz...”

‘Türkiye’den sonra olabilir’

“Tabii ki benim de planlarım var. Planlarım içerisinde Avrupa’da oynamak da var. Türkiye’de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye’de kalmayı düşünebilirim. Türkiye’de oynadıktan sonra Avrupa’ya gitmeyi düşünebilirim. Şu anda kafa yapım bu şekilde ama tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz.”

‘Feghouli ve Emre Belözoğlu...’

Yıldız futbolcu, Süper Lig’de en çok Feghouli ve Emre Belözoğlu’nu beğendiğini kaydederken, “Yurt dışında Ronaldo hayranıyım. Ronaldo’dan dolayı Juventus’un maçlarını daha çok izliyorum. Ama orta sahada da Modric çok büyük oyuncu. İki yönlü oynayabiliyor