Lider Sivasspor’un kilit oyuncularından Mert Hakan Yandaş, FANATİK’e açıklamalarda bulundu. 11 lig maçının hepsinde forma giyip 3 gol atan ve Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor başta olmak üzere büyük takımların radarında.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek Mert Hakan, “Transfer konularıyla ilgilenmiyorum. Bunu kulübüme ve menacerime bıraktım. Kontratlı bir oyuncuyum. Sanırım İtalya’dan ilgilenen ekipler varmış. Türkiye’den de teklifler alıyorum. Ancak ben tamamen saha içine odaklandım. Takım olarak çok iyi gidiyoruz, lideriz. Aklım sadece Sivasspor’da. Hedefim ise elbette Avrupa. Ben Rıza hocamın bana olan güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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