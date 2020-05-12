Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşı başlatan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı… Devre arasında Galatasaray ile ön anlaşma yapan fakat ardından Fenerbahçe'den çok cazip bir teklif alan genç yıldızın kesin kararını verdiği öğrenildi.

G.SARAY FORMASI GİYECEĞİM

Takvim'in haberine göre; Mert Hakan'ın kısa süre önce teknik direktör Fatih Terim'i telefonla aradığı ve "Size bir söz verdim. Merak etmeyin… Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim" dediği belirlendi.

RAHATLAMA VAR, REHAVET YOK!

Bu sözler Sarı- Kırmızılılar'ı rahatlatırken, yine de tedbir elden bırakılmayacak. Yönetim sezon başı anlaştığı Vedat Muriç'in son anda Fener'e gitmesi nedeniyle bu kez işi sıkı tutacak.

SELÇUK'UN FORMASINI GİYECEK

Galatasaray transfer sezonu başlar başlamaz Mert Hakan'a 4 yıllık imzayı attıracak. Eğer bir aksilik olmazsa başarılı futbolcu önümüzdeki sezon Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek.

KİLİT NOKTA TERİM

Mert Hakan'ın ikna edilmesinde Fatih Terim ile çalışacak olmasının büyük bir faktör olduğu ifade ediliyor.