Süper Lig 'in 15. haftasında konuk olduğu Trabzonspor 'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe , üst üste 2. kez kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Bu sonuçla Bordo Mavililer, puanını 26’ya yükseltirken, Sarı Lacivertliler 29 puanda kaldı.

Crespo kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun kırkızı kart görmesiyle maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmasının ardından Trabzonspor golle tanıştı. Orta alandaki adamı saf dışı kalan ve Trabzonspor savunmasını kıramayan Portekizli teknik adam, gol sonrasında savunmadan Serdar Aziz’i alarak hücum hattına Emre Mor takviyesi yaptı. Oyuncu değişikliklerinin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe’nin zayıflayan savunmasını baskılı oyunuyla zorladı. Kaleci Altay’ı şutlarıyla zorlayan Trabzonspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında ikinci golü buldu.









Hatayspor maçında yok

Fenerbahçe’de kart sınırından bulunan Miguel Crespo, Trabzonspor müsabakasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Cezalı duruma düşen Crespo, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında olmayacak.

Mert Hakan Yandaş'tan çok sert sözler

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mert Hakan Yandaş, 62. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görürken 86. dakikada oyuna Joshua King'in yerine dahil oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli isim, çok sert açıklamalar yaptı.

'Alışmışlar rahatlığa! Güvenlik görevlisi bana saldırıyor'

Ortadan giden maçın seyrinin kırmızı kartla değiştiğini vurgulayan Mert Hakan, "İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi oynamaya çalıştık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa." dedi.









'Ne yapıyorsunuz kardeşim? '

"Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Tepki çekmeyelim, efendi gibi duralım diyoruz, adam beni korumakla görevli ama golden sonra bana hareket yapıyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir sakin olun. Yapmayın. Herkes işini yapsın."