Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Sivasspor 'a veda eden 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş, Instagram Story'sinde 'Limitless' (Limit yok) mesajını paylaştı. Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.



