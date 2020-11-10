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Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare EURO 2021'yi hedefliyor

Fenerbahçe'de önce antrenman performansını artıracak olan Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare, ardından Erol Bulut’tan forma isteyecek.

10 Kasım 2020, Salı 09:13 Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare EURO 2021'yi hedefliyor

Sakatlık dolayısıyla uzun süre takımla antrenman yapamayan Mert Hakan Yandaş, milli arayı fırsat bilerek fiziksel olarak kendini hazır hale getirecek. A Milli Takım kampında olan Nazım Sangare ise dönüşte takımda daha fazla süre almayı umuyor. Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım, Göztepe mücadelesine 11'de başlamıştı. O dönemden bu yana hiç süre almadı. EURO 2021 hedefini gerçekleştirmek için antrenman performansını yukarı çekerek o da Mert gibi hocasından forma isteyecek. (Sabah)

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