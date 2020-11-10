Sakatlık dolayısıyla uzun süre takımla antrenman yapamayan Mert Hakan Yandaş, milli arayı fırsat bilerek fiziksel olarak kendini hazır hale getirecek. A Milli Takım kampında olan Nazım Sangare ise dönüşte takımda daha fazla süre almayı umuyor. Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım, Göztepe mücadelesine 11'de başlamıştı. O dönemden bu yana hiç süre almadı. EURO 2021 hedefini gerçekleştirmek için antrenman performansını yukarı çekerek o da Mert gibi hocasından forma isteyecek. (Sabah)