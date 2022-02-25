Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında konuk olduğu Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden ve Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bütün sorumluluğun futbolcu grubunda olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz'

''Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz. bu kadar pozisyon veremeyiz, bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok. Utanıyoruz.''











