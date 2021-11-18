Fenerbahçe 'nin başarılı orta saha futbolcusu Mert Hakan Yandaş bugün gerçekleştirilen idmanın ardından Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin en önemli, en büyük maçlarından birine çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Maçı ilk günden beri yaşıyoruz. İnşallah pazar günü bizim için güzel bir gün olur ve mutlu olarak evimize döneriz."

"Kırılgan bir dönem yaşadık. UEFA maçında onu attığımızı düşünüyorduk, sonrasında şanssız bir Kayseri maçı oynadık. 4 topumuz direkten döndü, penaltı kaçırdık ama bunlar futbolun içinde var, bahanelere sığınmamak gerekiyor."





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'Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok'

"Önümüzde Fenerbahçe camiasının ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Bütün odağımız bu yönde, geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig daha uzun bir maraton."

"Geçen sene son 10 haftada sekiz puanı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gol çok önemli, futbolun meyvesi, hepimiz çok isteriz ama takımın kazanması daha önemli. İnşallah kazanırız da golü kim atarsa atsın..."

'Biz zaten işin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız'

"Biz zaten işin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız ama bu kadar abartılacak bir şey yok, bu Fenerbahçe'nin üstüne daha çok yapılıyor. Bunu daha öncesinde de söylemiştim. Kulübümüzün büyüklüğünden, üstüne gelen baskılar ve algılar daha fazla."

"Bunu içeride bizim halletmemiz lazım. Tabii ki taraftarımız sinirlenip, üzülüp bize sitem edebilir ama dediğim gibi, olumlu eleştirileri alıp, birlikte kalıp, iyi sonuçlar almalıyız."

"Biz taraftarı her zaman yanımızda hissedeceğiz. Hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey, kazanıp onları mutlu etmek. Kazanmak istiyoruz."







