Mert Hakan Yandaş: Takımın içinde gruplaşma yok





"Şanssız haftalar ve günler geçiriyoruz. Takımın formu da iyi değildi, kalemize gelen ilk top her seferinde gol oluyordu. Psikolojik olarak zor durumdaydık, çok inanmıştık. Dipteydik ve yukarı çıkmanın fırsatını arıyorduk."

"Dipteydik, bugün bir şekilde yukarı çıkmanın fırsatını arıyorduk ve bulacağımıza inanıyorduk. Geri düşmemize rağmen bu kez kırılmadık ve 4-1 kazandık."

"Rabbim de bize yardım etti. Oyunun içinde kaldık. Şükürler olsun ki kazandık. Ben her ne olursa olsun özeleştiri yapabiliyorum. Beklentilerin de farkındayım. Kendimi her zaman sorguladım. Fenerbahçe taraftarı bize sarılsın. Biz inşallah onları şampiyonluğa ulaştıracağız."

"Olmayan olaylarla bizi ortaya atıyorlar. Hocayla aramız bozukmuş gibi gösteriyorlar. Golü çok istedim ve hocama gittim. Bu takımın içinde gruplaşma yok"