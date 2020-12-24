Mert Hakan Yandaş: Takım içinde gruplaşma yok!

Maçtaki 4. golü atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı, ilginç itiraflarda bulundu. Çok şanssız bir dönem geçirdiklerini söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, “Performans olarak iyi değiliz ama kalemize gelen her ilk top gol oluyor. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Psikolojik olarak zor durumdayız. Dipteydik ama çok inandık. Bir şekilde yukarı çıkma fırsatı arıyorduk. Geri düşmemize rağmen ilk defa kırılmadık. Rabbim bize yardım etti, gerilemedik ve oyunun içinde kaldık. Çok şükür kazandık” diye konuştu.

‘Gitmesini bilirim’

Mert Hakan Yandaş, kendi performansı ve takım olarak aldıkları ağır eleştirilere de değindi. 26 yaşındaki futbolcu, “Özeleştiri yapabilen biriyim. Beklentilerin farkındayım. Zaman zaman benden istenenleri verdim, zaman zaman veremedim. Takım olarak düşüşteydik. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Kimsenin şüphesi olmasın, hizmet edemediğim gün gitmesini bilirim” ifadelerini kullandı.

‘Sımsıkı olalım’

Mert Hakan, camiaya seslenerek, “Lütfen arkamızda olsunlar. Dışarıdan gelen algılara inanmasınlar. Kendileri eleştirsinler. Ancak olmayan olaylarla bizi ortaya atıyorlar. Hocayla aramız bozukmuş gibi gösteriyorlar. O golü istedim ve hocama gittim. Bu takımın içinde gruplaşma yok. Kötü günlerden geçiyoruz, sımsıkı olalım. Biz şampiyon olacağız” dedi.



