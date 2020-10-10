Mert Hakan Yandaş: Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim
Fenerbahçe'nin milli arada İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu. Maçta bir gol atan Mert Hakan Yandaş, "Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen sezonki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında bir gol atan Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş, "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen sezonki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın."