Sivasspor'un sahasında 2-0 kazandığı Gençlerbirliği maçından sonra transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş kulübüne veda etti. Sivasspor'un son iç saha maçı olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan, "Üç yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay daha önce açıklamıştı











