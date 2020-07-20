Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

Sivasspor'un sahasında 2-0 kazandığı Gençlerbirliği maçından sonra transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş kulübüne veda etti. Sivasspor'un son iç saha maçı olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan, "Üç yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamıştı

20 Temmuz 2020, Pazartesi 00:13 Son Güncelleme:
- A +
Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

Sivasspor'un sahasında 2-0 kazandığı Gençlerbirliği maçından sonra transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş kulübüne veda etti. Sivasspor'un son iç saha maçı olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan, "Üç yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay daha önce açıklamıştı



İlgili Haberler
SON DAKİKA | Rıza Çalımbay açıkladı "Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de"


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...