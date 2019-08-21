Sivasspor’da hazırlık döneminin yıldızı olan Mert Hakan Yandaş, sezonun ilk maçında Beşiktaş’a karşı da muhteşem bir performans ortaya koyunca, “Herkes kim bu çocuk?” dedi. Geçen sezon Hakan Keleş’in şans vermediği 25 yaşındaki futbolcu; Tire’de 21 golle krallık, Menemen 16 golle şov yaptıktan sonra geldiği Sivas’la ayrılma noktasındaydı. Ta ki Rıza Çalımbay gelene kadar... “Allah razı olsun” diyerek başlıyor Rıza hocayla açtıkları yeni sayfayı anlatmaya Mert Hakan... Sonrasını ondan dinleyelim...

‘Rıza hoca gelmeseydi’

“Geçen çok kötü ve zor günlerim geçmişti. Sezon bittiğinde ayrılmak istiyordum. Bunu kesin olarak kafama koymuştum. Ancak Rıza hoca göreve gelince her şey değişti. Çünkü başımıza adaletli biri geldi. Şans verdi. Beşiktaş maçında bunun karşılığınız biraz verebildiysem ne mutlu bana. Allah Rıza hocadan razı olsun.”

Mert Hakan, Ömer Necati Albayrak’a konuştu.

‘4-0 için bağırıyorduk’

“Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Hocamız ve ekibiyle birlikte çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Zaten hazırlık karşılaşmalarında da bunu fazlasıyla göstermiştik. Beşiktaş’a karşı da tüm gücümüzle sahaya çıktık. O kadar güçlü hissediyorduk ki kendimizi... Maç 3-0’a geldikten sonra bile 4’ü bulmak için saha içinde birbirimize bağırıyorduk. O kadar hırslıydık yani. Dakika 80-85 hiç farketmedi. Koştukça koşasım geldi, maçtan o denli keyif aldık.”

‘Koşan 10 numarayım’

“Saha içerisinde çok yer değiştirdiğim için mevkiim tam olarak anlaşılmıyor olabilir. Ancak 10 numarada oynuyorum. Tabii 10 numara deyince akla eski bekleyen oyuncular geliyor. Artık günümüz futbolunda öyle bir şey kalmadı. Takıma her an destek veren, aynı zamanda skora da katkı yapan bir oyuncu olmaya çalışıyorum.”

‘Hayallerim için’

“Takım olarak yıldızlardan değil, güzel yürekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Çok güzel bir ortama sahibiz. Herkes saha içerisinde faydalı olma düşüncesi içerisinde. Bu da başarının kaynağı olacak. İnanıyoruz. Sivasspor’u bu sene Avrupa’ya taşıyacağız. Benim hayalim Avrupa’da oynamak. Daha 25 yaşımdayım. Bunu başarabilecek zamanım var. Sivas’la oralara giderek orada kalmak istiyorum.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL