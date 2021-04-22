Mert Hakan Yandaş: Rakiplerimizi paniğe soktuk

Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesi sonrası performansı yükselen isimlerden biri Mert Hakan Yandaş. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Belözoğlu’nun yeni sistemine kısa sürede adapte oldu ve kalitesini gösterdi. Mert Hakan, kendileri için zor günlerin artık geride kaldığını dile getirdi. Milli futbolcu, “Birlikte hareket etmeyi başardık ve bunun yararlarını kısa sürede gördük. Bizim bu birlikteliğimiz ve yakaladığımız yükseliş, rakiplerimizin panik havasına girmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

‘Onlar takip ediyor’

Mert Hakan Yandaş, “Artık biz değil, rakiplerimiz bizim alacağımız sonuçları takip etmeye başladı! Şampiyonluk için çok daha iddialı bir konuma geldik. Kalan 6 maçımızı da kazanıp hedefimize ulaşacağız. Buna olan inancım iyice arttı” diye konuştu.

Yusuf Dursun



