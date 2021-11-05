UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe 'de Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şöyle;

Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

3 haftalık kötü bir süreç vardı. Camiada uzun süredir bir şampiyonluk hasreti var, kırılgan durumdayız taraftarımız haklı, onları çok üzdük. Türkiye'yi daha iyi bilen taraf olarak sorumluluk almaktan çekinmedik hafta içi, arkadaşlarımız da iyi reaksiyon verdi. İnsanları üzmeye hakkımız yok. 3 haftayı bu maçla unutturamayız ama böyle devam ederek unutturmak istiyoruz. O 3 hafta için de özür dileriz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, Fenerbahçe bulunduğu her yerde iddialı.

Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk

Güzel bir galibiyet aldık, mutluyuz. İrfan'ı çok iyi tanıyorum. Topu aldığında bana oynayacağını biliyordum, ben de savunmayı oraya çektim. İdmandan sonra da çalışıyorum bu şutlara, güzel bir gol oldu. Bugün Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Bugün takım olarak büyük bir iş çıkardık. Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi.

Olympiacos'u inşallah orada yenip başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz

Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuyla çalışmaya devam ediyoruz. İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan o 3 maç için özür diliyoruz. Bugün için de gerçekten güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarım adına mutluyum, inşallah burada kalmaz ve devamını getiririz. Olympiacos'u inşallah orada yenip başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz