UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Austria Wien’i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe ’de Mert Hakan Yandaş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin sakatlıklarının ardından golle yeşil sahalara dönmeleri hakkında Mert Hakan Yandaş, "Uzun süreli bir sakatlık yaşadım, İrfan Can Kahveci de talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Futbolun içinde bunlar var. Tabi biz de yaşamak istemeyiz. Bazen böyle aksilikler oluyor. İnşallah bundan sonra böyle sıkıntılar yaşamayız. Bu süreçte formadan uzak kalmak bizi üzdü, yıprattı. çünkü çok coşkulu bir takım ve taraftar var. İrfan'ın golü mü benim golüm mü daha güzel diye yarışma istedik. Kalecimiz İrfancan Eğribayat oyuna girerken 'Aynısını senden bekliyorum' dedi. Onun da golde payı var." dedi.

"İsimler değil, kulübü düşünerek hareket ettiğimiz bir sezon..."

Bu sezonki hedefleri hakkında ise Mert Hakan Yandaş, "Daha yeni başladık. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz, çok coşkulu oynuyoruz. Bu yolda tökezlediğimiz dönemler olacak, umarım çok az olur. Ama önemli olan aynı bugün gibi birlikte kalmak. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşırız. İsimler değil, kulübü düşünerek hareket ettiğimiz bir sezon olması gerektiğini herkese aşılıyoruz." sözlerini dile getirdi.



