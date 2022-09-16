Mert Hakan Yandaş: İnanılmaz bir maç oldu

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaştı. Temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Kiev'i ağırlamış ve Ukrayna ekibini 2-1'le geçmişti. Teknik direktör Bruno Genesio'lu Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen 2 dakika arayla kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-0 gertiye düştü. Sarı Lacivertliler pes etmedi ve geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve zorlu deplasmandan bir puanı çıkarmayı bildi.

Mücadelenin ardından Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamalarla taraftara teşekkür etti.

Tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İnanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yabancılık çekmiyoruz, taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Yaşadıkları zorlukları da biliyoruz."

"Önemli maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Zor süreç ama kadromuz geniş, hocamız en iyi şekilde değerlendiriyor."





İlgili Haberler İrfan Can Kahveci: Takımımıza çok inanıyorum



