Mert Hakan Yandaş: Halı sahada oynayıp para kazanan çocuk!

“Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıkan bir çocuğun hikayesi Mert Hakan Yandaş’ınki... Babasını çok erken kaybetmesi, hayatın gerçekleriyle küçük yaşlarda yüzleşmesine nedendi. Her şeyi unuttuğu, mutluluktan havalara uçtuğu en sevdiği oyuncağı futbol topuydu. Hayali ise bir gün çok büyük bir futbolcu olarak ailesine en iyi hayatı sunmaktı. Zaten mahallenin de en iyi futbol oynayan çocuğuydu. O kadar yetenekliydi ki namını herkes duymuştu. Artık halı sahaların aranan ismiydi. Herkes takımına almak istiyor, o da bu sayede halı sahada oynadığı maç başına harçlığını kazanıyordu.”

‘Bal: Yıldız olur’

“Profesyonelleşme zamanı geldiğinde Oyak Renault ile görücüye çıktı, 16 yaşında farkını hemen gösterdi. Alt yaş kategorilerini ülkede en iyi takip eden isimlerden biri olan Murat Dizdar’ın kulağına gitti, izlendi, beğenildi, Altınordu’ya transfer edildi. Şans bulamayacağını düşünerek, 3. Lig’de Tire’ye kiralandı. Oradan Menemen’e geçti. 3 sezonda orta saha oyuncusu olarak tam 50 gol kaydetti. Artık işler yoluna girmişti, aranan bir oyuncu haline gelmişti ama Süper Lig’e bir an önce gitmeliydi. Şimdilerde Rize’de sportif direktörlük yapan Yılmaz Bal, burada devreye girdi. Sivas’ta Samet hocaya yardımcılık yaptığı dönemde deneyimli teknik adama önerdi, ‘Yıldız olur’ dedi.”

Çalımbay ikna etti

“Elbette Süper Lig’e gelmek kadar kalıcı olmak da önemli aşağıdan gelen bir oyuncu için. Akranları Çeşme’de, Bodrum’da tatillerdeyken o bireysel çalışmalarına önem verdi. Her sezona hep formda girdi. Ancak ne yaparsa yapsın Sivas’ta hocaları onu anlayamıyordu. Hatta Hakan Keleş yüzüne bile bakmıyordu. Artık pes etme noktasına gelmişti. Geçen sezon başı Denizli resmi teklif yaptı, gidecekti. Takımın başına gelen Rıza Çalımbay’a iletti. Hoca ise, ‘kal ve oyna’ dedi.”

Ajax’ı perişan etti

“Geçen sene bu zamanlar Hollanda’dayız. Sivasspor, Ajax ile hazırlık maçı yapıyor. Kenarda Tunç Kayacı ağabey ile izliyoruz. Ajax’ı perişan etti, golünü attı. Maç bitti, tweet attım; “Mert Hakan sezona damga vurur” yazdım. Belliydi çünkü. Özel hayatından, hobilerinden, ailesinden, tatilinden bu kadar fedakârlık yapan, kendini saha dışında da bu denli geliştirmeye çalışan bir karakter başarılı olur. Mert Hakan, Sivas’tan ayrılmak üzereyken Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezi, Türk futbolunun da parlayan yıldızı oldu. Fazlasını da yapacak, çünkü onun için her şey yeni başladı.”

Tunç Kayacı: Uzun yıllar fayda sağlar

Sezonun flaş ismi Mert Hakan Yandaş, ezeli rakiplerin paylaşamadığı isim oldu. Tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan yıldız futbolcunun yeni takımında neler yapacağını herkes merak ediyor! Kendisini yakından tanıdığım bir isim olarak yeteneklerini tartışmam. Önemli olan büyük takım forması ağır gelir mi? Salgın sürecinde seyircisiz oynamanın avantajını yaşayabilir. Bu en azından ilk haftalarda üzerindeki baskıyı biraz azaltabilir. Hırslı ve yaratıcı özelliklere sahip. İyi bir 8 numara olarak hep kaleyi, golü ve asisti düşünüyor ve bunu pratikte de uyguluyor. Oyun zekası, özgüveniyle Fenerbahçe formasıyla daha da üstüne koyacağına inanıyorum. Sarı-Lacivertli ekip bu tarz bir oyuncuyu hep dışarıda aradı ama bulamamıştı. Şimdi etrafını iyi örerse, Mert Hakan uzun yıllar çok faydalanacağı bir transfer diyebilirim...

Serkan Akcan: Ferdi gibi davranılmazsa...

Mert Hakan Yandaş, Samet Aybaba ile Süper Lig serüvenine başlayıp geçen sezonu oynamadan geçirse de Rıza Çalımbay’ın elinde futbolunu tahmin edilenden fazla geliştirdi. Mert Hakan’ı tanımlarken bir orta saha diyebiliriz ama forvet karakteri ağır basar. Sertliğe ve mücadeleye açık bir tarzı oluşu, forvet özelliklerini pekiştiriyor. Sivas’ta ön libero tecrübesi bile edindi. Ayrıca tüm duran topların başında hep onu gördük. Fenerbahçe iyi bir şutör, pasör bir orta saha, mücadeleci bir forvet aldı. Fenerbahçe baskıyla oynayan, forvetinden dar alan meziyetleri talep eden bir takım. Mert Hakan’ın istatistiklerini geliştirmesi biraz da takıma kendini kabul ettirmesine bağlı. Fenerbahçe’nin Mert Hakan’dan performans alabilmesi için Ferdi’ye tanımadığı krediyi, vermediği dakikaları ondan esirgememesi birincil koşul.

Erman Özgür: Yönetimin bile kaderini belirler

Fenerbahçe bu sezon Sivasspor’un maçlardaki kaderini, kalitesinin, seviyesini belirleyen 2 oyuncudan biri olan Mert Hakan’ı, hem de bonservis ödemeden kadrosuna katmayı başardı. Sorumluluk alma duygusu, oyun görüşü, kazanma hırsı ve becerisinin yanında istikrarı ile bu transferi hak etmiş bir oyuncu. Ancak Mert Hakan için asıl iş şimdi başlıyor. Sivasspor’daki kadar vazgeçilmez olamayacağı, fark yaratabilmenin daha zor, kredisinin daha az olduğu Fenerbahçe’de önce forma rekabetini kazanmak, sonra ofansif bir 8 numara olarak birçok maçta skora dokunmak zorunda. Fenerbahçe profil olarak ihtiyacı olan bir oyuncu aldı. Artık Mert Hakan’ın göstereceği performans, hocasının hatta geldiğinden beri iyi transfer dönemi geçirmemiş yönetimin bile kaderini belirleyecek bir unsur olabilir