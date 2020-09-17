Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Kanarya’nın sakatlığı bulunan oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin kontrolünde son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Macaristan maçında sakatlanıp İstanbul’a dönen yeni transfer, bir süredir tedavisini sürdürmekteydi. Hafta başından bu yana Samandıra’da düz koşular yapan Yandaş, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Hatayspor karşısında riske edilmesi beklenmeyen Mert Hakan Yandaş; 3. haftadaki Galatasaray derbisinde sahaya çıkmak istiyor.