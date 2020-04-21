Mert Hakan Yandaş'dan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gösterdiği performansla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'dan da teklifler alan Mert Hakan için Galatasaray da yakından ilgileniyor.

Öyle ki sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş'tan da bir hamle geldi ve yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.