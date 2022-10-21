Mert Hakan Yandaş basketbolu seviyor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Beko'yu yalnız bırakmıyor.

2020 yılında Sivasspor 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş futbolun yanında basketbola da gösterdiği ilgi ile taraftarların sempatisini kazanıyor.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe Beko'ya desteği sürüyor

Dün oynanan Fenerbahçe Beko Valencia Basket mücadelesinde tribünlerde yerini alan Mert Hakan Yandaş, basketbol sevgisi ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la beraber Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'deki ikinci hafta maçında tribünlerde yerini alan Mert Hakan Yandaş, bu seferde Fenerbahçe Beko'nun dördüncü hafta maçında da yalnız bırakmadı.

Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fenebahçe'nin bu sezon parlayan ismi İsmail Yüksek'in de basketbol takımına desteği görüldü.











