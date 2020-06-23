Mert Hakan Fenerbahçe ile el sıkıştı! 100 milyon TL..

Süper Lig’de bu sezonun en flaş isimlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 26 maçta 6 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Mert Hakan’ın Sivasspor ile sözleşmesinin bitecek olması, birçok takımı harekete geçirdi. Ancak başarılı futbolcunun tercihini, taraftarı olduğu Galatasaray’dan yana kullandığı belirtilmişti. Hatta Cim Bom ile Mert Hakan’ın ön sözleşme yaptığı bile öne sürülmüştü.

Emre her gün aradı!

Fenerbahçe ise her şeye rağmen pes etmedi. Özellikle bu sezon peş peşe alınan kötü sonuçların ardından çok iyi bir transfer dönemi geçirmeye kararlı olan Sarı- Lacivertliler’de Emre Belözoğlu devreye girdi. Kaptan Emre, neredeyse her gün Mert Hakan’ı aradı, onu ne kadar çok istediklerini anlattı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldıza 5 sene için 100 milyon TL gibi müthiş bir rakam önerince işler değişti. Mert Hakan Yandaş bu kez Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Melo paylaşımını sildi

Bu gelişme gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabında ‘temizliğe’ başladı. Galatasaray’ı takipten çıkan başarılı oyuncu son olarak Felipe Melo ile ilgili yaptığı bir paylaşımı da sildi. Mert Hakan’ın bu hareketleri, “Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmış” yorumlarının yapılmasına neden oldu.