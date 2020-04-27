Mert Hakan-Emre Kılınç sezona başlamadan golleri atarlar!

Fenerbahçe için sportif direktör konusunda yapılacak Emre Belözoğlu hamlesi yeni sezon öncesinde en kritik seçim. Seçilecek teknik direktörden, oyuncu tercihlerine kadar her tercihin henüz formasının teri kurumamış Emre Belözoğlu’nun yapması son derece mantıklı. Öncelikle Fenerbahçe’nin oynaması gereken baskın oyunu sahaya yansıtabilmesini sağlayacak teknik direktörü, bu oyuna ve kulübün kalitesine uygun karakterli ve yetenekteki oyuncuları yine bu teknik direktörle birlikte belirlemesi, transferde gereksiz yükseklikteki menacerlik ücretlerini kontrol etmesi, futbolcu-yönetim, yönetim-teknik direktör hatta futbolcu-teknik direktör arasında olması gereken bir abi görevini en iyi şekilde yönetebilecek isim Emre Bölezoğlu olabilir. Elbette bu iş için kendini hazırlamış olması da önemli.

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Tüm oyuncular saygı duyuyor

Aslında Sivasspor’un iki yıldızı Mert Hakan ve Emre Kılınç ile yaptığı görüşme doğruysa bu görev için çoktan kolları sıvamış demektir. Yeni sezon öncesinde her zaman olduğu gibi rekabet transferde başladı ve çok sert geçecek. Özellikle bonservisi elinde yıldızları alabilmek ekonomik sıkıntıların yoğun hissedildiği bu dönemde hayati derecede önemli. Fenerbahçe de ligimizde oynayan tüm oyuncuların büyük saygı duyduğu Emre Bölezoğlu kozunu sahaya sürerek aktif tüm oyuncularla, menacerleri ile kolay ve sağlıklı diyalog kurabilecek, transferlerini kolaylaştırabilecek. Bir de bu transferlere uzun süre önce Galatasaray ile anlaştıkları dedikodusu yayılan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile başlayabilirse Fenerbahçe için goller sezon başlamadan atılmaya başlanmış olur.

İstanbul’da oynamak kolay değil

Ancak bu iki oyuncunun transferi gerçekleşse bile bu oyuncuların üzerine takım kurma söylemi ise pek gerçekçi değil. Evet kaliteli futbolcular ama önce Sivasspor’da kolay kazandıkları forma rekabetini, çok daha zor geçecek Fenerbahçe’de kazanmak zorundalar. Kredileri daha az ve vasat oynadıklarında sonraki maçta görev almaları daha zor olacak ki İstanbul takımları bu oyuncu örnekleri ile dolu. Kısaca üzerlerine takım kurmak ancak bu oyuncuların hem fiziksel hem zihinsel seviye atlamasına bağlı.

Emre Belözoğlu'nun, yeni sezonda Fenerbahçe'ye saha dışında hizmet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Manşetimiz gündem yarattı!

FANATİK Gazetesi’nin dünkü manşetinde Yakup Çınar imzasıyla Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın prensipte anlaşma sağladığı Sivas’ın iki önemli yıldızı Mert Hakan ile Emre Kılınç için yaptığı hamleyi yazmıştı. Haberde Sportif Direktör görevini üstlenmeye hazırlayan Emre’nin, Yiğido’nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” dediği öğrenilmişti.