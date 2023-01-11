Beşiktaş 'ta adeta ikinci baharını yaşayan Mert Günok, A Milli Takım havuzunda yer alan kalecilerin son haftalarda beklentilerin altında kalması sonrasında ön plana çıkmayı başardı.

Tecrübeli file bekçisinin, bir yandan Kara Kartal’ın kalesindeki yerini sağlamlaştırmayı sürdürürken diğer yandan da A Milli Takım’a dönme planları yaptığı kaydedildi.