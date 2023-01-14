Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, zirveyle arasındaki farkın açılmasını istemeyen Beşiktaş , deplasmanda Konyaspor 'a konuk oldu.





WEGHORST YOK MULEKA VAR

Sezon başında İngiltere'nin Burnley takımından kiralanan Hollandalı yıldız oyuncu Wout Weghorst, devre arası transfer döneminin açılmasıyla sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş, Al Nassr'dan eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadroya katmak istiyor.

Transferin henüz gerçekleşmemesinden dolayı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşısında Cenk Tosun ile birlikte Jackson Muleka'ya şans verdi.

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MERT GÜNOK, ŞENOL GÜNEŞ İLE BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Mert Günok da formasına kavuşanlardan biri oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Stadyumu'nda Adana Demirspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçlarda önemli kurtarışlara imza atmıştı.

Son maçlarda yükselen performansının ardından Konya'da da kale Mert Günok'a teslim edildi.

İLK DAKİKADA ŞOKE EDEN HATA

Karşılaşmanın ilk dakikalarında siyah - beyazlılar kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyordu. Topla buluşan Valentin Rosier, rakip oyuncuların baskısıyla karşılaşınca topu kalecisi Mert Günok'a doğru gönderdi.

*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

33 yaşındaki oyuncu topu önce kontrol etmek istedi. Bu esnada top Mert Günok'un ayağının altından kaleye yöneldi.

Mert'in ayağının da temas ettiği top çizgiyi geçti. Tecrübeli kaleci son bir hamleyle golü engellemeye çalışsa da topun tamamı çizgiyi geçti.

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Mücadelenin başında gelen bu golle birlikte Beşiktaş zorlu deplasmanda 1-0 geriye düştü.

KALE KALESİNE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Beşiktaş, Mert Günok'un ayağından sekerek filelere giden topun ardından, bu sezon kendi kalesine en çok gol atan takım oldu. Siyah - beyazlılar 2022/2023 sezonunda kendi kalesine üç kez gol attı.