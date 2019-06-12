Mert Günok: Kendi hatalarımızdan pozisyonlar verdik

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın başarılı file bekçisi Mert Günok, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mert Günok'un açıklamaları:

Maçın başında onların bize yaptırmak istediklerine ayak uydurduk ve iyi başlayamadık. Duran toplardan yedik golleri, bu daha da üzücü oluyor. İlk yarıda kendi hatalarımızdan pozisyonlar verdik.

2. yarıda daha güvenli, cesaretli oynadık. 2-2'yi de yakalayabilirdik, 3-2'yi de yakalayabilirdik. Fransa'dan sonra burada da kazanmak isterdik, olmadı. İzlanda ile içeride de maçımız var, bunun sonu şampiyona olacak, buna inanıyorum.























