Mert Günok: Biraz zorlandık

Euro 2020'ye hazırlık kapsamında Gine ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan milli takımımızda kaleci Mert Günok, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Mert yaptığı açıklamada, "Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

Kendi performansından da bahseden 31 yaşındaki file bekçisi, ""Hem sakatlık hem de pandemi dolayısıyla kaçırdığım maçlar oldu. İkinci yarı hem takım olarak hem de bireysel olarak toparlandım. Başakşehir olarak şampiyonluktan sonra hemen başladık ve bizim için kötü oldu. Olacağı varmış" dedi.