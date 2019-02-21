Süper Lig'in lideri Başakşehir, bu sezon kalesinde sadece 11 gol görürken bunda kaleci Mert Günok'un da büyük payı var. Kaleyi Volkan Babacan'dan devralan ve ligde 22 maçta forma giyen Mert Günok, bu sekansta tam 13 kez kalesinde gol görmeden 90 dakikayı tamamladı. Mert böylece, sezon başında tam 75 milyon euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker'den sonra bu alan ikinci isim oldu. Becker, 26 maçın 14 tanesini gol yemeden bitirdi.

Mert bu performansıyla, Avrupa'nın 5 önemli ligindeki birçok ismi de geride bıraktı. Bunlar arasında Atletico Madrid'in fike bekçisi Jan Oblak, Inter'in Slovenyalı yıldızı Samir Handanovic, Manchester City'nin 40 milyon euroya aldığı Ederson ve Chelsea'nin 80 milyon euro karşılığı transfer ettiği, dünyanın en pahalı kalecisi unvanını elinde bulunduran Kepa Arrizabalaga da bulunuyor.

Kaynak: Sabah