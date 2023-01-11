Beşiktaş 'a geçen sezon transfer olan ancak hem kaleci Ersin Destanoğlu tercihi hem de yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 1 numaralı formayı alamayan Mert Günok'un kaderi Şenol Güneş ile birlikte değişti. Valerien Ismael'in de kalede ilk tercihi Ersin Destanoğlu olmuştu. Eski milli kaleci Mert Günok yükselişe geçerken, meslektaşları Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ise düşüş yaşamaya başladı.

Güneş geldi Mert'in yazgısı değişti

Ancak Şenol Güneş'ın takımın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli kaleci Mert Günok, kaleye geçti ve gösterdiği performansla taraftarın güvenini yeniden kazandı. Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk maçı olan Hangi Kredi Ümraniyespor maçında kaleyi Mert'e verdi. 5-2 kazanılan maçta Mert, iki gol yese de bir çok kurtarışa da imza attı.

Derbiyle birlikte kaleyi tescilledi

Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde de kaledeki tercihini Mert Günok'tan yana kullandı. Derbiyi siyah beyazlılar 2-1 kaybetti. Ancak, kalenin 1 numarasının artık Mert olacağı da netleşmeye başladı. Nitekim Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında da kaleyi o korumaya devam etti. 33 yaşındaki eldiven 5 lig maçında 6 gol yedi. Mert Günok, maç başına 1.2 gol yedi.

Taraftar derbide Altay'a tepki gösterdi

Milli takımın da kalecileri olan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Altay Bayındır ise bu sezon genel olarak iyi bir performans ortaya koyabilmiş değil. Fenerbahçe taraftarı son Galatasaray derbisinde bir kez daha Altay'ı protesto etti. Hatırlanacağı üzere daha önce de Altay'a tepki gösterilmiş ve teknik direktör Jorge Jesus da "Böyle bir ortamda bulunmak istemem" diyerek rest çekmişti. 24 yaşındaki Altay Bayındır, Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve kalesinde 20 gol gördü. Bayındır'ın maç başı gol yeme ortalaması 1.17 oldu.

Uğurcan Çakır iki maçta çöktü

Milli takımda Stefan Kuntz'un ilk tercihi olan Uğurcan Çakır, geçen sezon Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olmuştu. Çakır bu sezon ise aynı performansı sergileyemiyor. Çakır, 15 Süper Lig maçında 25 gol yedi. Böylece maç başı gol yeme ortalaması 1.6 olarak gerçekleşti. Uğurcan'ın istatistiğini 4-1 kaybedilen Vavacars Vatih Karagümrük ve 5-0 kaybedilen Corendon Alanyaspor maçları büyük ölçüde bozdu.

Son 5 haftada Uğurcan ve Altay'ı geçti

Maç sayısı arttıkça elbette kalecilerin gol yeme istatistiğinde de genel olarak artış ortaya çıkabilir. Mert Günok'un forma giydiği son 5 haftalık dönemi baz alarak üç kaleciyi kıyasladığımızda ortaya çıkan tabloya da ayrıca bakalım:

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 5 maçta 6 gol yiyerek 1.2 ortalama oluşturdu. Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır ise son 5 maçta kalesinde 10 gol gördü. Yani maç başına 2 gol yedi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ise son 5 lig maçında 8 gole engel olamadı. Bayındır'ın maç başı gol yeme ortalamasıysa 1.6 oldu.

Mert yeniden milli takıma göz kırpıyor

Genel değerlendirmede maç başına yediği gol sayısında üç yerli kaleci içerisinde ikinci sırada olan Mert Günok, son 5 maç baz alındığında en iyi performansta birinci basamağa oturuyor. Mert Günok, bu performansını sürdürürse belki de yeniden milli takım aday kadrosuna da çağrılabilir. Bu noktada gözlere Stefan Kuntz'a çevrilecek. İlk olarak 2012 yılında milli olan Günok, ay yıldızlı formayı toplam 22 kez giydi.

Fenerbahçe'de umduğunu bulamadı

Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan Mert Günok, 2001 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına geçti. Gelecek vaat eden ve Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruması beklenen Günok, Volkan Demirel'den eldivenleri alamadı ve 2015'te Bursaspor'a transfer oldu. Bursa'da da inişli çıkışlı bir grafik çizen Mert Günok, 2017'de geldiği Medipol Başakşehir'de önce Volkan Babacan'dan kaleyi aldı sonra da milli takıma seçildi. Günok, 2021 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. (Ajansspor)



