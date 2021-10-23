MENÜ

Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 19:27 Son Güncelleme:
- A +
Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Tecimer (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)

Setler: 25-23, 25-18, 25-17

Süre: 83 dakika (31, 28, 24)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...