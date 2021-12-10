Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta’nın konuğu oldu. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Sarı Kırmızılılar, ilk seti 16-25 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setini 25-23 kazanan ev sahibi ekip, setlerde durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de Galatasaray karşısında etkili oyununu sürdüren Mert Grup Sigorta, bu seti de 25-22 kazanarak setlerde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Mücadelenin dördüncü setini 22-25 üstün tamamlayan Galatasaray, setlerde durumu 2-2’e getirdi. Kazananın belirlendiği beşinci seti de 13-15’lik sonuçla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)

Setler: 16-25, 25-23, 25-22, 22-25, 13-15

Süre: 136 dakika (24, 28, 33, 29, 22)