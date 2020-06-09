Mert Göckan: Hayalim Real Madrid forması giymek

Koronovirüs'ten sonra gözler alt yapılara çevrilmiş durumda. Bu işi dünyada en iyi yapan kulüplerden bir tanesi Borissia Dortmund. Alman kulübü gerçek bir futbolcu fabrikası. Dortmund kulübünün alt yapısında bir çok Türk futbolcu da yetişiyor. Bu isimlerden bir tanesi kulübün U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki sol bek Mert Göckan...

Bu sezondan itibaren ismini daha çok duymaya başlayacağımız Mert Göckan, Borussia Dortmund günlerini ve hedeflerini Fanatik'e anlattı. İşte herkesin çok merak ettiği Dortmund alt yapısıyla ilgili bilinmeyenler ve Mert'in açıklamaları....

13 yaşında Dortmund'a transfer oldum...

Dortmund doğumluyum. 6 yaşında buranın yerel takımlarından Tus Heven'da futbola başladım ve 7 yıl burada oynadıktan sonra U13'te oynarken Borussia Dortmund'a transer oldum. Yerel takımların iyi oyuncularının davet edildiği bölge karmaları oluyor. O maçlardan birinde beni beğenen bir hoca Dortmund'a tavsiye ediyor. Bir sürü Dortmund alt yapısında antrenmanlara çıktım. Sonra beni transfer ettiler.





"Küçük yaşta sistemi öğretiyorlar"

Tus Heven'da haftada iki ya da üç kez antrenman yapıyorduk. Borussia Dortmund'a gelince işler değişti. Çok daha profesyonel olduklarını daha kapıdan ilk girdiğinizde anlıyorsunuz. Antrenman sayısı haftada 5-6'ya çıktı. Küçük yaşta olmana rağmen profesyonel düşünmek zorunda kalıyorsun. Antrenmanlar bir kere belli sistem üzerine kurulu. Bir maçta iyi ya da kötü senaryoda hangi sisteme geçilmeli bunları deniyoruz. Tek sistem üzerinden de gitmiyorlar. Bunu erken yaşta aşılamaya başlıyorlar. Haftanın 2-3 günü sistem antrenmanı, 2-3 günü ise normal pas ve maç antrenmanı oluyor.

"Disiplin sorunun varsa gözünün yaşına bakmıyorlar"

Dorutmund alt yapısında en önemli şeylerden bir tanesi de disiplin. Çok konuşulan Alman disiplininin burada fazlasıyla hissediyorsun. Çünkü ne kadar iyi oyuncu olursa ol eğer disiplin sorunun varsa gözünün yaşına bakmıyorlar. İyi oyuncu olmana rağmen okuldaki derslerinde sorun varsa çok fazla yükselme şansın olmuyor. Bu anlamda hemen ek ders veriyorlar. Ekstra o dersle alakalı hoca tutuyorlar. Ama yine düzelmiyorlar takımdan gönderilen oyuncular da oluyor. Şükür benim okulda da derslerim hep iyi. O yüzden çok fazla sorun yaşamadım.

"Futbola sol açık olarak başladım"

Futbola sol açık olarak başladım. Yaklaşık 5 yıl bu bölgede oynadım. Ancak daha sonra sol bekte denendim ve burada daha başarılı oldum. Zaman zaman sol açık olsam da kendimi sol bek de daha rahat hissediyorum. Sol açık oynadığım için bir sol beke göre çok daha hücumcuyum. Ama bir sol bekin asıl görevi savunma olmalı. Bire bir de kendime çok güveniyorum ve hırslı olduğumu düşünüyorum. Bu anlamda U13'ten beri Dortmund'da da çok şey öğrendim.

Almanya genelinde alt yapılarda oyunculara mevkiye yönelik eğitim veriliyor ancak. Oyuncuların diğer mevkilerde görev yapabilmesi içinde bazı şeyler öğretiliyor. Ben sol bek ve sol açık oynayabiliyorum ancak gerektiğinde bir 6 numara olarak da oynayabiliyorum. Bir 6 numaranın sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bize bunu alt yapıda öğrettiler.

"Dortmund sadece kendisi için değil Almanya için futbolcu yetiştiriyor"

Dortmund tesisleri inanılmaz. 11-12 tane saha var. Neredeyse bütün takımlar aynı kısım da antrenman yapıyor. Sadece A Takımla giriş kapıları farklı. Aynı zamanda maçlarımızı da bu komplekste oynuyoruz. Schalke ve diğer önemli maçlarda A Takım oyuncuları da maçları izlemeye geliyor. Dortmund teknik direktörü Lucien Favre'nin de sürekli alt yapı hocalarından oyuncularla ilgili rapor aldığını biliyoruz. Ben şuanda U19 takımında oynuyorum bir de U23 takımımız var. Almanya'da bir çok kulüp U23'ü kaldırdı ancak Dortmund kaldırmayan nadir kulüplerden. Şuan 4. Lig'de ama burada da çok kaliteli oyuncular var. Dortmund sadece kendi alt yapısı değil Almanya için futbolcu yetiştiriyor.

"Skibbe çok iyi bir antrenör"

U19 takımında antrenörlüğümüzü Skibbe yapıyordu. Kendisini çok beğeniyorum. Çok iyi bir antrenör. Galatasaray 'da çalıştığı için Türklere karşı da sempatisi vardı. Benimle de antrenmanlarda bazen Türkçe şakalaşıyordu.

Her bölümde ayrı ayrı antrenörler var. Ekstra çalışmak istiyorsanız gidip bir hocayla çalışabiliyorsunuz. Beslenme konusunda ayrı bir hoca var. İstediğiniz anda size yardımcı oluyorlar. Sadece bu da değil. İşin aile tarafı da var. Eğer evde problemleriniz varsa buna yardımcı olabilecek bu konuları çözecek birileri de var. Sadece futbol değil futbol dışında yaşayabileceğiniz bütün sıkıntılar için açıkcası size çözüm sunuyorlar. Bize de sadece futbol oynamak kalıyor. Borussia Dortmund ve Alman kulüplerinin başarısı sanırım buradan geliyor.

"İlk hedefim oynamak"

Bu sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Dortmund ile sözleşme uzatmam söz konusu. Ancak kariyerim için büyük bir adım atmak istiyorum. Almanya'da gerçekten çok fazla saf yetenek var. Kendinizi bu anlamda göstermeniz biraz zaman alabiliyor. O yüzden Almanya dışına çıkma gibi bir düşüncem de var. Bunu zaman gösterecek. Türkiye'den de bazı takımlardan teklifler geliyor. Ama en doğru kararı dediğim gibi oturup vereceğiz.

"Hayalim Real Madrid, idolüm Marcelo"

Kariyerimde önceliğim düzenli olarak profesyonel ve bana bir şeyler katacak bir kulüpte forma giymek. Aslında büyük hedeflerim var. Her zaman bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Bayern Munihli Alaba ve Marcelo örnek aldığım futbolcular. Ben de Marcelo gibi Real Madrid forması giymek istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi bu.

"A Milli formayı giymek istiyorum"

Milli Takım'da 4 maça çıktım. İnanılmaz bir duygu. Benim için unutulmaz bir duygu. İlerleyen zamanlarda bir kez daha bu formayı giymek istiyorum.

NOT: Almanya'da büyük takımların bir çoğu genç yetenekleri düzenlenen şehir, bölge ve eyalet karmalarından seçiyor. Bu bölge karmalarında ülkenin en çok gelecek vadeden oyuncuları forma şansı buluyor. Bu sayede büyük takımların genç yeteneklere küçük yaşta daha kolay erişme fırsatı doğuyor. Aynı zamanda yetenekli futbolcuların gözden kaçma ihtimali sıfıra iniyor. Bir çok önemli kulübün scoutu bu karmaları yakından takip ediyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr