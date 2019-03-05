Mert Efe Kılıçer ve Hasan Bulut gümüş madalya kazandı

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonasından Kayserili Cimnastikçiler Mert Efe Kılıçer ile Hasan Bulut gümüş madalya ile döndü.

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularından Mert Efe Kılıçer gençler Paralel Aletinde, Hasan Bulut ise gençler Barfiks Aletinde Türkiye ikincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu. Hasan Bulut 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan Cimnastik Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından Gümüş madalya ile dönen sporcuları ve Antrenörleri Mehmet Bilgin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA