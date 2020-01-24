Ara transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala, Galatasaray’da temaslar hızlandırılıyor. Stoper takviyesini bir an önce tamamlamak isteyen Sarı- Kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki Mert Çetin için İtalya’ya bir sefer daha yapmaya hazırlanıyor. Öncelikle genç oyuncuyla aradaki tüm pürüzleri gidermeyi hedefleyen Cim Bom’da, teknik patron Fatih Terim’in milli futbolcuyu arayarak bizzat ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Yönetim de İtalya’ya temsilci göndererek ikinci kez Roma’yla masaya oturacak. Serie A temsilcisine başvuran birkaç kulüp daha olduğu belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar’ın şampiyonluk yarışında oyuncuya ilk 11 garantisi vermesi, Galatasaray’ı bir adım öne geçiriyor.

Daha çok süre istiyor

Mert’in de kulüp yönetimine, “Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum” demesi halinde, Sarı- Kırmızılılar’ın transferi gerçekleştirmesi daha da kolay olacak. İlk görüşmeler sonrası 10 milyon Euro’luk bir bonservis talebinde bulunan Roma’nın, sezon sonuna kadar kiralama formülüne ‘evet’ demesi için birkaç teklif paketi hazırlandığı öğrenildi. Zorunlu satın almalı kiralama da seçenekler arasında yer alıyor. Bu sezon sadece 5 maçta Roma forması giyebilen Mert Çetin’in de daha fazla süre almak istediği ve konuyla ilgili olarak kulüp yönetimiyle görüşeceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray istedi,hocası formayı verdi

Mert Çetin’le birlikte Galatasaray’ın stoper adayları arasında en üst sıralarda yer alan Mustafi, bir anda Arsenal’de kıymete bindi! Premier Lig’in ilk yarısında sadece 3 maçta şans bulabilen Alman savunmacı, hocası Arteta tarafından son maçlarda ilk 11’de oynatılıyor. Mustafi’nin kulüpteki kaderine, oyuncunun bizzat kendisinin karar vereceğini belirten Arteta, “Onun bu kulübe biraz daha adanması lazım. Bunun dışında ayrılık için bir sebep göremiyorum” ifadesini kullanmıştı. Mustafi’nin de tekrar süre almaya başlayınca, ayrılma düşüncesini rafa kaldırdığı öğrenildi.



