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Mert Çetin için transfer iddiası: Türk kulüpleri de istiyor

Son dakika transfer haberi... Roma'nın sezon başında Verona'ya 2 sezonluğuna kiraladığı Mert Çetin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

31 Aralık 2020, Perşembe 15:10 Son Güncelleme:
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Mert Çetin için transfer iddiası: Türk kulüpleri de istiyor

2019/2020 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan ancak İtalyan ekibinden tecrübe kazanması amacıyla bu sezoın başında 2 seneliğine Verona'ya kiralanan Mert Çetin için Türk kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. İtalyan medyasından Nicolo Schira'nın haberine göre, Verona'yla gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması olan Mert çetin2i Bologna ve bazı Türk kulüpleri de istiyor. İtalyan muhabir hangi Türk kulüplerinin hangi şartlarda Mert'i istediği konusunda herhangi bir detay ise vermedi.

23 yaşındaki stoper bu sezon Verona formasıyla 4 Serie A, 1 de İtalya kupası maçına çıktı.


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