Süper Lig'de son haftalara girilirken transfer iddialarıda ortalaya atılmaya başladı. Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olacak Mert Çetin'in yeniden Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira twitter hesabından Galatasaray'ın Mert'i Roma'dan satınalma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediğini duyurdu. Roma'nın ise oyuncu için 8-10 milyon Euro arasında bir bedel talep edeceği yazıldı.

Dönmek istemiyor...

Mert Çetin'e yakın isimlerse oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını belirtiyor. Geçen sezon Geçlerbirliği'nden 3 milyon Euro bedelle Roma'ya tranfser olan 23 yaşındaki milli stoper 5 Serie A maçında forma şansı bulmuştu.

Sampdoria ve Genoa istiyor

1.90 boyundaki oyuncu Roma'da şans bulamasa bile kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. Sampdoria ve Genoa kulüpleri Mert Çetin'i kiralak olarak kadrolarına katmak istiyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr