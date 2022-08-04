Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Göztepe ’den genç orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Mert Ali Özbaykız, “Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğim” dedi.

Mevlüt Aktan: “Gençlere inanan ve şans veren bir kulübüz”

Mert Ali Özbaykız’a hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Mevlüt Aktan ise, “Öncelikle transferin hem Mert Ali Özbaykız’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Futbol Kulübü, her zaman gençlere inanan, gençlere şans veren bir kulüp oldu. Bu ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mert Ali Özbaykız, yeteneklerine inandığımız bir oyuncu. Manisa FK formasıyla çok iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

İHA