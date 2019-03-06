Mert Al bir kez daha yurt dışında bizi temsil edecek

Göztepe Gaming oyuncusu Mert Al bir kez daha yurt dışındaki bir turnuvada bizi temsil edecek. FIFA oyuncusu Singapur’da yapılacak olan turnuvaya katılıyor.

8-10 Mart tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek olan turnuvanın ödül havuzu 100 bin dolar. 64 oyuncunun(32 Xbox One – 32 PS4 oyuncusu) yarışacağı turnuvada şampiyon 50 bin dolar kazanacak. Ayrıca 1,500 Global Seri Puanı’nı da cebine koymayı başaracak.

Turnuvanın büyük finali ise Xbox One ve PS4 Şampiyonları arasında oynanacak. Ayrıca turnuva PGL’in resmi Twitch kanalından canlı olarak takip edilebilecek. (Playerbros)