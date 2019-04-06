Mersin’in Bozyazı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Obezite Kaderin Olmasın’ temalı ‘Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası' başladı.

Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici’nin set atışı ile startını verdiği turnuvanın ilk maçı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozyazı Belediyesi arasında oynandı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, “Katılımın yoğun olduğunu görüyorum. Bu tür etkinliklerin kurumlar arasında sosyal ilişkilerin gelişiminde, kaynaşmasında ve arkadaşlık bağlarının güçlenmesinde etkili ve yararlı olacağından eminim. Tüm takım ve oyuncularına başarılar diliyorum” dedi.

Sporun sağlıklı yaşam için çok önemli olduğuna vurgu yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Dr. Ahmet Hakan Acı da “Sporun ayrıca sosyal ilişkilerin artması, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri yönünde de faydaları unutulmamalı. Turnuva ayın 17’sine kadar sürecek. Turnuvaya tüm kamu kurumları, belediye ve esnaf odamız katılmakta. Hak eden kazansın. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Turnuvanın açılış seremonisine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Nüfus Müdürü Yusuf Ziya Yurdaarmağan, Mal Müdürü Fatma Bayar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Dr. Ahmet Hakan Acı, kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

İHA