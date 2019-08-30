2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ilk kez takım halinde gitmeyi hedefleyen Artistik Jimnastik Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir sınav verecek.
Mersin’de bugün Dünya Challenge Kupası müsabakaları başlayacak. 3 gün sürecek organizasyon S Sport’tan naklen yayınlanacak.
11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye’yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek.
İşte kadromuz;
Erkekler: Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca,
Kadınlar: Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.