Türkiye Bisiklet Federasyonu Faaliyet Programı'nda yer alan ve Mersin Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada 34 ilden 445 sporcu birincilik için pedal çevirdi.

Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı Mersin İdmanyurdu Kavşağı ve Babil Kavşağı arasında 12 kilometrelik parkurda 3 gün süren yarışlar sonunda büyük kadınlarda Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, genç kadınlarda Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, yıldız kadınlarda Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu. Büyük erkeklerde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, genç erkeklerde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, yıldız erkekler-A kategorisinde Çatalhöyük Çumra Belediyespor, yıldız erkekler-B kategorisinde Akören Belediyesi Kültürspor, Masterlar +35 kategorisinde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Master +40 kategorisinde Antalya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Yarışların ardından düzenlenen törende şampiyon takımlara ödülleri verildi.