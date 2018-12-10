Mersin Maratonu’na sayılı günler kaldı

Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56'ncı sıraya yerleşip bronz kategoriye yükselen Uluslararası Mersin Maratonu, 16 Aralık'ta koşulacak.

4’üncü Uluslararası Mersin Maratonu’na sayılı güler kala gerçekleştirilen toplantı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel başkanlığında düzenlendi. Güncel kayıt sayıları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda 42 kilometre koşusuna 374 kişi, 15 kilometre koşusuna 1336 kişi, 5 kilometrelik halk koşusuna 119 bin 226, çocuk maratonuna 823, özel sporcu koşusuna da 513 kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

Maratona saat 08.50’de Tekerlekli Sandalye Parkuru ile start verilecek. Saat 09.00’daki 42 kilometrelik koşu ile devam edecek olan maratonda 09.30’da çocuk maratonu, 10.00’da özel sporcu koşusu, 11.00’de 15 kilometre, 11.30 5 km halk koşusu gerçekleşecek. 12.30’daki ödül töreni ile de dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

'120 BİNE ULAŞTIK'

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbe, "Belediye Başkanı Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın bu yıl koyduğu hedef 100 bin kayıt. Bu hedefi aşarak, 120 bine ulaştık. Arzu ettiğimiz hedefin üzerindeyiz. Bu organizasyonun dört dörtlük gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm halkımızla Mersin’in ortak bir değeri ve markası olarak bu maratonu yapmak oldukça önemlidir. Mersin halkı da böyle bir organizasyonu benimsedi. Böyle bir organizasyonun Mersin’de birlik ve beraberlik açsından önemli olduğunu hissettiler ve hissetmelerinden dolayıdır ki 57 bin Mersinli geçtiğimiz yıl maratonumuza katılarak, bu düşüncelerini yansıttılar. Bu yıl bunun çok daha fazlasının gerçekleşeceğine ve ses getirecek bir etkinlik olacağına inanıyorum. Kazasız, belasız, Mersin’in ve Büyükşehir Belediyemizin adına yakışır bir maraton yapacağımızı ümit ediyorum. Verdiğiniz emekler için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

MARATON FUARI DÜZENLENECEK

14-15 Aralık tarihinde Forum AVM’de Maraton Fuarı düzenlenecek. Fuarda kayıtlar alınmaya devam ederken, kayıt olan vatandaşların göğüs numaraları, çanta ve tişörtleri teslim edilecek. Ayrıca 42 Km ve 15 Km koşacak olan sporcuların çipleri, göğüs numaraları, çanta ve tişörtleri de fuar alanında teslim edilecek. 14 Aralık Cuma günü saat 09.00-09.30 arası Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Spor tarafından sabah sporu ile başlayacak olan fuar etkinlikleri, 10.00-12.00 saatleri arasında Gazeteci Murat Ağca’nın moderatörlüğünde, spor muhabiri Serhan Türk, Youtuber Tuğçe, Seda ve spor eğitmeni Naumman Mazıcıoğlu’nun katılımı ile Sporun Mutfağındakiler Paneli devam edecek. Fuar etkinlikleri kapsamında ayrıca halk oyunları ve müzikal gösterileri, Zumba, Rock And Roll ve Hip Hop gibi dans gösterileri yapılacak.

SPORUN MUTFAĞINDAKİLER

15 Aralık Cumartesi günü ise yine sabah sporu ile başlayacak olan fuar, Sporun Mutfağındakiler Paneli ile devam edecek. Saat 10.00-12.00 arası Gazeteci Uğur Önver’in moderatörlüğünde düzenlenecek olan panelde CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Terzi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Yurdadön, eski atletlerden Veli Ballı ile Serap Aktaş Mersinliler ile bir araya gelecek.

Saat 13.00-15.00 arasında da Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Müdürü Uğur Demirkırdı’nın moderatörlüğünü üstlendiği Sporun Mutfağındakiler Paneli’nde Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, spor eğitmeni İnanç Akbaş, efsane atlet İsmail Akçay, eski atlet Ahmet Altun deneyimlerini paylaşacak.

Fuarda müzikal dinletisinin yanı sıra salsa, rueda, sirtaki, zumba, hip hop gibi gösteriler ile Mersinliler eğlence dolu dakikalar geçirilecek. Maraton Fuarı akşam saat 19.30’da Gatto Gabriel’in konseri ile sona erecek.

15 Aralık Cumartesi günü saat 22.00’dan, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 13.30’a kadar sporcuların geçiş güzergâhındaki birçok bulvar ve cadde araç trafiğine kapatılacak. Güzergâh üzerine park edilmiş olan araçlar ise yetkililer tarafından çekilecek.

DHA